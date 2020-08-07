Коронавирус в Кирове: из инфекционных больниц выписан 71 человек

У 71 пациента болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 60 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписан еще 71 человек. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонией.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 793 пациента с коронавирусом, у 648 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 23 пациента. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по состоянию на 7 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

-5228 случаев заражения коронавирусом;

- 4363 пациента вылечились;

- 76 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2916 человек на домашнем карантине.

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