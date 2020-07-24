2020-07-24T12:19:30+03:00
Происшествия

Пьяный бесправник на багги устроил аварию в селе Русское в Кировской области

В ДТП пострадал 41-летний пассажир
Виктор Карпов
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Небольшой внедорожник выбросило с дороги и несколько раз перевернуло. Фото: vk.com/gibdd43Небольшой внедорожник выбросило с дороги и несколько раз перевернуло. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В четверг, 23 июля, в 20.40 на улице Коммуны в селе Русское произошла авария. По предварительным данным, 41-летний пьяный бесправник на багги не справился с управлением. Небольшой внедорожник выбросило с дороги и несколько раз перевернуло. В результате аварии 41-летний мужчина-пассажир получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспеции напоминают, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Ранее «Комсомолка» писала, что в выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки». Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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