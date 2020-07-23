На трассе в Кировской области фура столкнулась с легковушкой

23 Июль 2020 2020-07-23T10:13:05+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В среду, 22 июля, в 23.05 на 468-ом километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла авария. По предварительным данным, 26-летний водитель фуры Mercedes-Benz столкнулся со встречным автомобилем Kia Rio. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили травмы. К счастью, помощь врачей им не понадобилась.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU