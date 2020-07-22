2020-07-22T10:34:38+03:00
Происшествия

«Лоб в лоб»: на трассе в Кировской области столкнулись Renault Logan и грузовик

Два человека получили серьезные травмы
Виктор Карпов
Поделиться:
Автомобиль Renault Logan столкнулся с КамАЗом. Фото: vk.com/gibdd43Автомобиль Renault Logan столкнулся с КамАЗом. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 10 человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Серьезная авария произошла на автодороге Фаленки – Уни. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Renault Logan врезался во встречный КамАЗ-594314. В результате ДТП водитель легковушки и 46-летняя женщина пассажир доставлены в больницу с серьезными травмами.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске администрация закупила для детей-сирот непригодные для проживания дома
В Кирове ливневая канализация справляется не везде
Чепецкий спасатель не оказал помощь тонувшему ребенку
Коронавирус в Кирове: в инфекционной больнице скончались два жителя областного центра
«Лоб в лоб»: на трассе в Кировской области столкнулись Renault Logan и грузовик
Бывший главный прокурор Кировской области нашел работу в правительстве региона
«И теперь у нас впереди дожди, дожди, дожди»: прогноз погоды в Кирове на среду, 22 июля
Коронавирус в Кировской области: регион лидирует в ПФО по числу выздоровевших
Чепчанку, продававшую костыли, обманули интернет-мошенники
Автобус №20 меняет маршрут
Аварийное здание рядом с 13-м корпусом ВятГУ снесено
Кировчанин силой принуждал дочь давать ложные показания
Сумма искового заявления пострадавшей от гололеда кировчанки увеличена до 3 миллионов рублей
В Кирове новая дорога за 12 миллионов начала проваливаться
В Кирове обновят пешеходный мост на Романа Ердякова
В Кировский зоомузей поступила уникальная коллекция бабочек
Изучить Арктику: МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям
ЕГЭ в Кировской области: 50 человек набрали по 100 баллов