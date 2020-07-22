«Лоб в лоб»: на трассе в Кировской области столкнулись Renault Logan и грузовик

22 Июль 2020 2020-07-22T10:34:38+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 10 человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Серьезная авария произошла на автодороге Фаленки – Уни. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Renault Logan врезался во встречный КамАЗ-594314. В результате ДТП водитель легковушки и 46-летняя женщина пассажир доставлены в больницу с серьезными травмами.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU