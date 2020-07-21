На трассе в Кировской области перевернулся грузовик

21 Июль 2020 2020-07-21T09:38:30+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В понедельник, 20 июля, в 12.30 на 5-ом километре автодороги Белая Холуница – Кирс произошла авария. По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика ГАЗ не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. К счастью, травмы оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU