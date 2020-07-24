В выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки»

24 Июль 2020 2020-07-24T11:49:18+03:00

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Кировских автолюбителей проверят на состояние алкогольного опьянения. В выходные сотрудники Госавтоинспекции выйдут в очередные рейды по улицам города. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что рейды проведут на территории всего города.

«Сплошные проверки» пройдут в выходные. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Также в рейды выйдут активисты из «Ночного Патруля».

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 53 нетрезвых водителя. Кроме того, в ходе рейдов выявлено 655 нарушений правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU