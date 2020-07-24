В выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки»
Кировских автолюбителей проверят на состояние алкогольного опьянения. В выходные сотрудники Госавтоинспекции выйдут в очередные рейды по улицам города. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что рейды проведут на территории всего города.
«Сплошные проверки» пройдут в выходные. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Также в рейды выйдут активисты из «Ночного Патруля».
ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.
За прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 53 нетрезвых водителя. Кроме того, в ходе рейдов выявлено 655 нарушений правил дорожного движения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU