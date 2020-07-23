Грозы и ливни: в Кирове объявлено метеопредупреждение на 23 и 24 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T12:30:23+03:00

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Синоптики прогнозируют, что с 16.00 в Кирове начнется дождь. Правда, с вероятностью в 82%. Кроме того, кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что возможна сильная гроза, которая продлится до утра 24 июля. Местами по Кировской области ожидается шквалистый ветер с порывами 19-24 м/с. В связи с этим МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Не стоит забывать про правила поведения во время грозы и сильного ветра:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

- если во время грозы вы находитесь в помещении, то закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, не разговаривайте по телефону;

- во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, выключите телевизор и другие электробытовые приборы;

- если гроза застала вас в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не подходите к высоким деревьям.

Напомним, 22 июля в Кирово-Чепецке в жилом доме №10 по улице Школьной произошел крупный пожар. По словам очевидцев, возгорание началось от молнии, которая ударила в крышу дома. В пресс-службе МЧС сообщили, что загорелись сразу две квартиры, расположенные в разных частях дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU