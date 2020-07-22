В серьезном пожаре на улице Школьная в Кирово-Чепецке пострадала женщина

22 Июль 2020 2020-07-22T22:07:28+03:00

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В Кирово-Чепецке в жилом доме №10 по улице Школьной произошел крупный пожар. По официальным данным МЧС, он начался в 17.08 в одной из квартир на 12 этаже. Очевидцы сообщили, что возгорание началось от молнии, которая ударила в крышу дома. Известно, что огонем было охвачено несколько этажей.

- Все с самого начала видел. Молния два раза ударила в один и тот же дом, - написал очевидец в группе «Подслушано Кирово-Чепецк».

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар удалось потушить в 19.20. На месте работали 28 спасателей и 8 единиц техники. Кроме того, было развернуто несколько звеньев газодымозащитной службы.

По предварительным данным пострадала женщина. К счастью, помощь врачей ей не понадобилась.

Сейчас специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают ущерб и причины происшествия.

Портал «Про Город Кирово-Чепецк» сообщает, что на место крупного пожара приехала глава города Елена Савина. Кроме того, спасатели развернули пункт временного размещения для жильцов пострадавшего от молнии дома.

ИСТОЧНИК KP.RU