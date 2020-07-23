«Гром, прогремел по крышам, распугал всех кошек гром»: прогноз погоды в Кирове на четверг, 23 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T08:18:07+03:00

Утром в Кирове начнется дождь, который будет лить весь день. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют, что дожди в Кировской области продлятся минимум до конца недели.

Утром, 23 июля, температура воздуха опустится до +16 градусов. К 9.00 начнется дождь и продолжится до самой ночи. В обеду тепло достигнет своего пика в +20 градуса, а ближе к вечеру температура вновь понизится до +17 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-9 м/с, а к вечеру его порывы достигнут отметки в 12 м/с.

Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU