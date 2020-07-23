«Гром, прогремел по крышам, распугал всех кошек гром»: прогноз погоды в Кирове на четверг, 23 июля
Синоптики прогнозируют, что дожди в Кировской области продлятся минимум до конца недели.
Утром, 23 июля, температура воздуха опустится до +16 градусов. К 9.00 начнется дождь и продолжится до самой ночи. В обеду тепло достигнет своего пика в +20 градуса, а ближе к вечеру температура вновь понизится до +17 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-9 м/с, а к вечеру его порывы достигнут отметки в 12 м/с.
Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.
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ИСТОЧНИК KP.RU