Бывший главный прокурор Кировской области нашел работу в правительстве региона
Очередные изменения произошли в региональном правительстве. Бывший главный прокурор Кировской области Николай Журков назначен первым заместителям руководителя администрации. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.
Николай Васильевич будет трудиться в администрация губернатора и правительства Кировской области. Его непосредственным руководителем стал Максим Финченко, который в начале лета покинул региональное министерство юстиции.
Напомним, что совсем недавно у Николая Васильевича истек пятилетний срок на должности прокурора области. Вместо него приказом Генерального прокурора РФ назначен Андрей Оборок.
СПРАВКА «КП»
Николай Журков родился в 1958 году в Челябинской области. После окончания юридического факультета Казанского государственного университета в 1980 году начал стажироваться в Александровской городской прокуратуре Владимирской области. Затем работал старшим следователем, прокурором следственного управления прокуратуры Владимирской области, Кольчугинским межрайонным прокурором, Муромским городским прокурором, заместителем прокурора Владимирской области, первым заместителем прокурора Самарской области. С 2015 года занимал должность главного прокурора Кировской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU