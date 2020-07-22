Бывший главный прокурор Кировской области нашел работу в правительстве региона

22 Июль 2020 2020-07-22T10:15:53+03:00

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Очередные изменения произошли в региональном правительстве. Бывший главный прокурор Кировской области Николай Журков назначен первым заместителям руководителя администрации. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.

Николай Васильевич будет трудиться в администрация губернатора и правительства Кировской области. Его непосредственным руководителем стал Максим Финченко, который в начале лета покинул региональное министерство юстиции.

Напомним, что совсем недавно у Николая Васильевича истек пятилетний срок на должности прокурора области. Вместо него приказом Генерального прокурора РФ назначен Андрей Оборок.

СПРАВКА «КП»

Николай Журков родился в 1958 году в Челябинской области. После окончания юридического факультета Казанского государственного университета в 1980 году начал стажироваться в Александровской городской прокуратуре Владимирской области. Затем работал старшим следователем, прокурором следственного управления прокуратуры Владимирской области, Кольчугинским межрайонным прокурором, Муромским городским прокурором, заместителем прокурора Владимирской области, первым заместителем прокурора Самарской области. С 2015 года занимал должность главного прокурора Кировской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU