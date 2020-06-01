У администрации губернатора и правительства Кировской области появился новый руководитель

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:49:40+03:00

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У администрации губернатора и правительства Кировской области сменился руководитель. На должность назначен бывший министр юстиции Максим Финченко. Ранее этот пост занимал Сергей Киселев. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Сейчас исполняющим обязанности министра юстиции Кировской области назначен Сергей Годловский.

Справка «КП»

Максим Сергеевич Финченко родился 1 января 1967 года в Кирове. В 1995 году окончил МГЮА по специальности «Юриспруденция». С 1991 года работал в органах исполнительной власти Кировской области. С 1994 по 1998 годы был помощником прокурора Первомайского района города Кирова, прокурором отдела прокуратуры Кировской области по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам. Позже работал федеральным судьей Первомайского районного суда Кирова и заместителем председателя Первомайского районного суда. С 2018 года занимал пост министра юстиции Кировской области.

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