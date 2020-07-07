Андрей Оборок официально назначен на должность прокурора Кировской области
Приказом Генерального прокурора РФ Андрей Оборок назначен на должность главного прокурора Кировской области. Ранее его кандидатуру согласовали депутаты Законодательного собрания и одобрила комиссия Генеральной прокуратуры.
Напомним, что ранее кировскую прокуратуру возглавлял Николай Журков. Летом текущего года у Николая Васильевича истек пятилетний срок контракта.
СПРАВКА «КП»
Андрей Оборок женат и воспитывает двоих детей. С 2019 года работал заместителем прокурора Свердловской области. Свой трудовой путь он начал после окончания Уральской государственной юридической академии. В 1995 году приступил к службе в прокуратуре Курганской области, пройдя путь от помощника следователя до прокурора города. С 2015 года переведен в Челябинскую область. В 2017 году повышен до должности заместителя прокурора области, а после был отправлен на ту же должность в Свердловскую область.
Андрей Оборок имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и медаль «За безупречную службу».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU