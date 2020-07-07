2020-07-07T12:14:04+03:00
Общество

Андрей Оборок официально назначен на должность прокурора Кировской области

Ранее его кандидатуру согласовали депутаты ЗСКО
Виктор Карпов
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Андрей Николаевич Оборок назначен на должность прокурора Кировской области. Фото: chelproc.ruАндрей Николаевич Оборок назначен на должность прокурора Кировской области. Фото: chelproc.ru
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Приказом Генерального прокурора РФ Андрей Оборок назначен на должность главного прокурора Кировской области. Ранее его кандидатуру согласовали депутаты Законодательного собрания и одобрила комиссия Генеральной прокуратуры.

Напомним, что ранее кировскую прокуратуру возглавлял Николай Журков. Летом текущего года у Николая Васильевича истек пятилетний срок контракта.

СПРАВКА «КП»

Андрей Оборок женат и воспитывает двоих детей. С 2019 года работал заместителем прокурора Свердловской области. Свой трудовой путь он начал после окончания Уральской государственной юридической академии. В 1995 году приступил к службе в прокуратуре Курганской области, пройдя путь от помощника следователя до прокурора города. С 2015 года переведен в Челябинскую область. В 2017 году повышен до должности заместителя прокурора области, а после был отправлен на ту же должность в Свердловскую область.

Андрей Оборок имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и медаль «За безупречную службу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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