2020-04-07T17:10:19+03:00
Общество

В Кировской области появится новый главный прокурор

Им станет 46-летний старший советник юстиции Андрей Оборок
Алина Сашина
Поделиться:
В четверг, 9 апреля, депутаты Заксобрания Кировской области должны согласовать кандидатуру Андрея Николаевича Оборока на должность прокурора Кировской области. Фото: chelproc.ruВ четверг, 9 апреля, депутаты Заксобрания Кировской области должны согласовать кандидатуру Андрея Николаевича Оборока на должность прокурора Кировской области. Фото: chelproc.ru
Изменить размер текста:

В четверг, 9 апреля, состоится внеочередное заседание законодательного собрания Кировской области. Депутатам предстоит согласовать кандидатуру Андрея Николаевича Оборока на должность прокурора Кировской области. Напомним, что сейчас прокуратуру области возглавляет Николай Журков. Летом у Николая Васильевича истекает пятилетний срок. А это значит, что генпрокурор РФ должен назначить нового главу ведомства, либо переназначить действующего. Очевидно, что полномочия Николая Жукова продлены не будут.

Известно, что Андрей Оборок женат и воспитывает двоих детей. С 2019 года работает заместителям прокурора Свердловской области. Свой трудовой путь он начал после окончания Уральской государственной юридической академии. В 1995 году приступил к службе в прокуратуре Курганской области, пройдя путь от помощника следователя до прокурора города. С 2015 года переведен в Челябинскую область. В 2017 году повышен до должности заместителя прокурора области, а после был отправлен на ту же должность в Свердловскую область.

Отметим, что старший советник юстиции Андрей Оборок имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и медаль «За безупречную службу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Котельниче водитель «четырнадцатой» сбил пешехода
В Кирове швейные фабрики делают маски, а общепит продает блюда через окно
В Кировской области появится новый главный прокурор
Коронавирус в Кировской области: выявлено еще три подозрения
Прокуратура Кировской области вступилась за права рабочих Лальской бумажной фабрики
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2020 году отремонтируют более 12 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных ЛЭП
МегаФон запустил для школьников Кировской области курсы подготовки к ЕГЭ
Кировские МФЦ переходят на усеченный режим работы с 7 апреля
Эксклюзивная премьера в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина
В производстве аммиака филиала «КЧХК» смонтирован новый компрессор воздуха
Все желающие кировчане смогут сдать тест на коронавирус
Для тех, кто дома - Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
В Кирове группа мужчин хотела нажиться на незаконной продаже 30 тысяч литров спирта
Пенсионерка, поверившая в компенсацию за коронавирус, лишилась 15 тысяч рублей
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Выполнял указания врача по телефону: отец пытался спасти мальчика, подавившегося курагой
В Победилово все пассажиры будут заполнять анкеты
За последнюю неделю марта в Кировской области клещи укусили пять человек
Взяточников Плитко и Шургина уволили в связи с утратой доверия
Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличится
Кировчанин, распространивший фейк о коронавирусе, заплатит штраф в размере до ста тысяч рублей
В Кировской области будут мониторить приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга
В Кировской области начали работать МФЦ, нотариусы и системообразующие предприятия
Коронавирус в Кировской области: 19 подтвержденных случаев заражения
Удмуртия поставит контрольно-пропускные пункты на границе с Кировской областью
Ученые ВятГУ предложили эффективный способ борьбы с загрязнением воздуха животными агроферм и одновременного получения качественного удобрения
Суд заставил администрацию города отремонтировать дорогу по улице Грибоедова
Кировский магазин одежды начал шить маски для горожан