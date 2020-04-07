В Кировской области появится новый главный прокурор

7 Апр 2020 2020-04-07T17:10:19+03:00

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В четверг, 9 апреля, состоится внеочередное заседание законодательного собрания Кировской области. Депутатам предстоит согласовать кандидатуру Андрея Николаевича Оборока на должность прокурора Кировской области. Напомним, что сейчас прокуратуру области возглавляет Николай Журков. Летом у Николая Васильевича истекает пятилетний срок. А это значит, что генпрокурор РФ должен назначить нового главу ведомства, либо переназначить действующего. Очевидно, что полномочия Николая Жукова продлены не будут.

Известно, что Андрей Оборок женат и воспитывает двоих детей. С 2019 года работает заместителям прокурора Свердловской области. Свой трудовой путь он начал после окончания Уральской государственной юридической академии. В 1995 году приступил к службе в прокуратуре Курганской области, пройдя путь от помощника следователя до прокурора города. С 2015 года переведен в Челябинскую область. В 2017 году повышен до должности заместителя прокурора области, а после был отправлен на ту же должность в Свердловскую область.

Отметим, что старший советник юстиции Андрей Оборок имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и медаль «За безупречную службу».

ИСТОЧНИК KP.RU