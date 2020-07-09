В Кирове официально открыли главный городской пляж
На сегодняшний день в Кировской области приняты все запланированные к открытию пляжи. Они прошли проверку сотрудников МЧС. Всего в регионе заработают 20 рекреационных зон. С 8 июля в Кирове состоялось официальное открытие городского пляжа.
Сотрудники МЧС рассказали, что оценивались три основных параметра: очищенное дно, визуальное ограничение зоны заплыва и наличие спасательного поста. Известно, что все требования соблюдены. Кроме того, вода в Вятке прошла анализ на качество. По его итогам получено положительное заключение санитарно-эпидемиологической станции.
Протокол лабораторных испытаний. Фото: admkirov.ru
Однако горожане уже успели нелестно оценить качество воды в социальных сетях. В группе «ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН» девушка пожаловалась на пятна, которые появились после купания в реке Вятка. Стоит отметить, что горожане разделились на два лагеря. По версии первых, вода в реке небезопасна и купаться там не стоит. Вторые же считают, что пятна никак не связаны с водой, а ее качество в пределах нормы.
Горожане пожаловались на качество воды. Фото: vk.com/zlo43
Ранее «Комсомолка» публиковала список безопасных пляжей Кировской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU