Подозреваемых по делу о гибели рабочих в Зуевке отправили под домашний арест

8 Июль 2020 2020-07-08T13:33:35+03:00

Подозреваемые по делу о трагедии в Зуевке отправятся под домашний арест. Фото: 43.mchs.gov.ru

Изменить размер текста: A A

Подозреваемым по уголовному делу об обрушении стены здания в Зуевке избрали меру пресечения. Бригадир и индивидуальный предприниматель отправятся под домашний арест. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. Действовать мера пресечения будет в течение двух месяцев.

Напомним, 5 июля 2020 года в Зуевке произошла трагедия: стена строящегося ТЦ рухнула на четверых рабочих. Трое погибли, четвертому удалось выжить. С серьезными травмами его госпитализировали в местную ЦРБ, после чего вертолетом санавиации перевезли в кировский Центр травматологии. Сейчас он находится в одном из отделений клиники и получает необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU