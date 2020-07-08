Подозреваемых по делу о гибели рабочих в Зуевке отправили под домашний арест
Подозреваемым по уголовному делу об обрушении стены здания в Зуевке избрали меру пресечения. Бригадир и индивидуальный предприниматель отправятся под домашний арест. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. Действовать мера пресечения будет в течение двух месяцев.
Напомним, 5 июля 2020 года в Зуевке произошла трагедия: стена строящегося ТЦ рухнула на четверых рабочих. Трое погибли, четвертому удалось выжить. С серьезными травмами его госпитализировали в местную ЦРБ, после чего вертолетом санавиации перевезли в кировский Центр травматологии. Сейчас он находится в одном из отделений клиники и получает необходимую медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU