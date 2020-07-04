2020-07-04T13:10:36+03:00
Происшествия

В Кирове введен режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме

Пострадавших разместят в муниципальной гостинице
Виктор Карпов
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Взрывом газа в квартире выбило окна. Фото: admkirov.ruВзрывом газа в квартире выбило окна. Фото: admkirov.ru
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Для ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме №6 по улице Орджоникидзе на территории города Кирова вводится режим повышенной готовности. Соответствующее постановление появилось на сайте городской мэрии за подписью главы администрации Дмитрия Осипова.

Согласно опубликованному документу режим повышенной готовности начал действовать с 8 часов вечера 2 июля 2020 года. Напомним, что в этот день в жилом доме областного центра произошел взрыв газовоздушной смеси. В происшествии пострадали две женщины.

В постановлении говорится, что муниципальная гостиница «Губернская» должна разместить пострадавших жителей и организовать их питание. Кроме того, МВД рекомендовано обеспечить постоянную охрану квартир.

Для пострадавших организована «горячая линия» по телефону 76-02-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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