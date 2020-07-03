В одном из жилых домов Кирова произошел взрыв бытового газа: пострадали люди

Теплый летний вечер 2 июля 2020 года был для кировчан ничем не примечателен. Пока на часах не пробило 17.10. Около этого времени в доме №6 по улице Орджоникидзе областного центра произошел взрыв. Не самый сильный, к счастью - в квартире, где это произошло, и нескольких соседних, повылетали окна. Однако шумиха тут же поднялась нешуточная - и было, отчего.

Взрывом газа в квартире выбило окна. Фото: admkirov.ru

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Во дворе собралась толпа из жителей дома и просто мимо проходивших. У подъезда стояла хозяйка квартиры, в которой и прогремел взрыв. Фотографии этой кировчанки, равно как и выбитых окон в квартирах, появились первым делом в группе «Злой Кировчанин». В комментариях под постом немедленно начались словесные баталии.

- В нашем подъезде. [Глупая]! - пишет одна из возмущенных кировчанок.

- А ведь могла не только себя, но и соседей поубивать, - посетовала вторая.

- Автор, а зачем на людей наговаривать? Может просто стечение обстоятельств и невнимательность? - попытался вразумить анонимного автора и разгневанных обывателей кто-то из жителей города. - Слава богу, жива осталась!

- Нужно сначала разобраться в происшедшем, а потом уже делать выводы, - поддержала его другая кировчанка.

ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ

Тем временем, пока горожане злословили в соцсетях, на месте происшествия появились представители служб и ведомств, а также глава горадминистрации и губернатор региона. Двор заполнился спасателями и техникой. Хозяйку квартиры, 64-летнюю кировчанку, поспешно доставили в больницу с ожогами. Помимо нее, как выяснилось уже после, в инциденте пострадал кто-то еще из обитателей дома, однако его везти в больницу не пришлось. По официальным предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа - к счастью, без последующего возгорания. Иначе исход был бы куда более печальным.

Жильцов пострадавшего и соседнего подъездов эвакуировали. Фото: admkirov.ru

Жильцов пострадавшего и соседнего подъездов эвакуировали. Ближе к вечеру «погорельцев» расселили. Тем, чьи квартиры стали временно непригодны для обитания, предоставили номера в гостинице, питание и предметы первой необходимости. Однако они предпочли погостить у родственников и знакомых, по данным пресс-службы администрации. Счастливчикам, живущим в пострадавшем подъезде ниже 4-5 этажа, разрешили вернуться в свои квартиры. Опустевшие жилища охраняет от мародеров полиция.

Во дворе дома дежурит полиция. Фото: admkirov.ru

ЧТО ТЕПЕРЬ

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по этому инциденту. На сегодня, 3 июля, назначено обследование дома на предмет его дальнейшей пригодности к проживанию. Экспертная комиссия установит, насколько целы межкомнатные и межквартирные перегородки и не нужен ли их скорый ремонт.

В итоге окно приземлилось на козырек подъезда. Фото: admkirov.ru