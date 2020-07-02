В одном из домов в Кирове произошел взрыв газа

2 Июль 2020 2020-07-02T22:00:40+03:00

Взрыв был не сильный, но окна все же пострадали. Фото: vk.com/zlo43

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В Кирове в одном из домов произошел взрыв газа. Информация и фотографии появились в группе «Злой Кировчанин».

Инцидент произошел в доме № 6 по улице Орджоникидзе областного центра. Автор поста утверждал, что женщина пыталась свести счеты с жизнью, пустив газ, но лишь спровоцировала взрыв. Неизвестно, насколько правдиво последнее заявление, однако на фотографии отчетливо видна окровавленная женщина в одном нижнем белье - предположительно, та самая, о которой писал пожелавший остаться неизвестным кировчанин.

В комментариях жители города принялись обвинять неизвестную в недальновидности, ведь, помимо нее, вполне мог пострадать кто-то еще. Судьба самой женщины, кажется, их волновала не очень.

- В нашем подъезде. Дура! - пишет одна из возмущенных кировчанок.

- Что-то пошло не так. А ведь могла не только себя, но и соседей поубивать, - посетовала вторая.

- Автор, а зачем на людей наговаривать? Может просто стечение обстоятельств и невнимательность? - попытался вразумить анонимного автора и разгневанных обывателей кто-то из жителей города. - Слава богу, жива осталась! У меня одна хорошая знакомая в аналогичной ситуации умерла, она точно о подобном не думала...

- Не оправдываю поступок, но, возможно, эта женщина больна. Возможно что-то или кто-то толкнул ее на такой чудовищный шаг. Нужно сначала разобраться в происшедшем, а потом уже делать выводы, - поддержала его другая кировчанка.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Кировской области оперативно оставила комментарий под этим постом, заверяющим, что опасности для чьей-либо жизни нет.

- В четверг, 2 июля, в 17.15 в Октябрьском районе Кирова на ул. Орджоникидзе, 6 в квартире на 5 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Для ликвидации последствий на место оперативно выехали аварийные службы - 6 единиц техники, 21 человек. Инцидент оперативно локализован. Угрозы для жильцов и конструкций дома нет, - заверила горожан представитель пресс-службы.

Следственный комитет Кировской области начал проверку по этому инциденту. По их данным, от взрыва газа пострадала хозяйка квартиры - 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Сейчас на месте работают следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU