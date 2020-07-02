2020-07-02T22:00:40+03:00
Происшествия

В одном из домов в Кирове произошел взрыв газа

Угрозы для жизни жильцов нет
Карина Нагисова
Поделиться:
Взрыв был не сильный, но окна все же пострадали. Фото: vk.com/zlo43Взрыв был не сильный, но окна все же пострадали. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

В Кирове в одном из домов произошел взрыв газа. Информация и фотографии появились в группе «Злой Кировчанин».

Инцидент произошел в доме № 6 по улице Орджоникидзе областного центра. Автор поста утверждал, что женщина пыталась свести счеты с жизнью, пустив газ, но лишь спровоцировала взрыв. Неизвестно, насколько правдиво последнее заявление, однако на фотографии отчетливо видна окровавленная женщина в одном нижнем белье - предположительно, та самая, о которой писал пожелавший остаться неизвестным кировчанин.

В комментариях жители города принялись обвинять неизвестную в недальновидности, ведь, помимо нее, вполне мог пострадать кто-то еще. Судьба самой женщины, кажется, их волновала не очень.

- В нашем подъезде. Дура! - пишет одна из возмущенных кировчанок.

- Что-то пошло не так. А ведь могла не только себя, но и соседей поубивать, - посетовала вторая.

- Автор, а зачем на людей наговаривать? Может просто стечение обстоятельств и невнимательность? - попытался вразумить анонимного автора и разгневанных обывателей кто-то из жителей города. - Слава богу, жива осталась! У меня одна хорошая знакомая в аналогичной ситуации умерла, она точно о подобном не думала...

- Не оправдываю поступок, но, возможно, эта женщина больна. Возможно что-то или кто-то толкнул ее на такой чудовищный шаг. Нужно сначала разобраться в происшедшем, а потом уже делать выводы, - поддержала его другая кировчанка.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Кировской области оперативно оставила комментарий под этим постом, заверяющим, что опасности для чьей-либо жизни нет.

- В четверг, 2 июля, в 17.15 в Октябрьском районе Кирова на ул. Орджоникидзе, 6 в квартире на 5 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Для ликвидации последствий на место оперативно выехали аварийные службы - 6 единиц техники, 21 человек. Инцидент оперативно локализован. Угрозы для жильцов и конструкций дома нет, - заверила горожан представитель пресс-службы.

Следственный комитет Кировской области начал проверку по этому инциденту. По их данным, от взрыва газа пострадала хозяйка квартиры - 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Сейчас на месте работают следователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из домов в Кирове произошел взрыв газа
Система документирования данных «Ростелекома» внесена в единый реестр отечественного ПО
Кировские сыщики поймали вора, обкрадывавшего пенсионерок
Кировской областной суд рассмотрел апелляцию Леонида Яфаркина
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Кировской области ветеринарные врачи допустили к продаже просроченное мясо
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает жителям региона о необходимости энергосбережения
Кировчан просят помочь в поисках 87-летней пенсионерки
Продают «с молотка»: на торги выставили бывшую часть Нововятского механического завода
В Мурашинском районе 17-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле
Кировские выпускники сдадут первые экзамены 3 июля
8 июля - День семьи, любви и верности
«Россети» запустили в работу обновленный Портал электросетевых услуг
Чепчанка перевела «сотруднице банка» более ста тысяч рублей
Коронавирус в Кирове: 46 заболевших, 19 выздоровевших, один скончался
Полицейские закрыли подпольное казино в Кирово-Чепецке
В Нагорске местный житель избил сожительницу до смерти
Гроза и град: погода в Кирове на четверг, 2 июля
В Кировской области к полудню проголосовали более 47% избирателей
В начале июля в Кирове ожидается потепление до +28 градусов
В Кирове супруги сядут на 6,5 лет за сбыт наркотиков
Рядом с филармонией планируют установить памятник основателю ВДВ
Кировская «Родина» заключила контракты с двумя полузащитниками
Коронавирус в Кирове: 30 человек заболели, одна пациентка скончалась
В Кирове разыскивают 16-летнего подростка
Не ярче, но теплее: погода в Кирове на среду, 1 июля