От взрыва газа в жилом доме Кирова пострадали двое

3 Июль 2020 2020-07-03T11:36:38+03:00

Одна из них - хозяйка квартиры, в которой произошел инцидент

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Количество кировчан, пострадавших от взрыва бытового газа в жилом доме, увеличилось до двух человек. По сообщению городской администрации, травмы получила не только хозяйка квартиры, в которой произошел инцидент, но и кто-то еще из жителей дома. Кто именно - информации нет.

На территории дома ввели режим повышенной готовности. Жильцов пострадавших квартир временно разместили в гостинице, им предоставят питание и предметы первой необходимости. Полиция организовала круглосуточную охрану опустевших комнат. По данным регионального ГУ МЧС, хозяевам квартир ниже четвертого и пятого этажей пострадавшего подъезда разрешили вернуться в них. Администрация города организовала горячую линию для жильцов дома и их родственников по телефону: 8(8332) 76-02-20.

Напомним, 2 июля, в 17.10, в квартире на пятом этаже дома №6 по улице Орджоникидзе произошел взрыв бытового газа. Хозяйка квартиры, 64-летняя кировчанка, госпитализирована в больницу с ожогами.

ИСТОЧНИК KP.RU