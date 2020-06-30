2020-06-30T12:34:54+03:00
Происшествия

В Кирове на Советском тракте сбили пешехода

Водитель скрылся с места аварии
Виктор Карпов
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Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/gibdd43Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки в Кировской области произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В понедельник, 29 июня, в 22.35 на Советском тракте произошла авария. По предварительным данным, неустановленный автомобиль сбил пешехода. После происшествия машина уехала с места ДТП. 41-летний пешеход получил травмы. К счастью, помощь врачей ему не понадобилась. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя автомобиля.

Еще одна авария случилась в городе Котельнич. На перекрестке улиц Тургенева и Первомайской столкнулись два автомобиля «Мерседес Бенц Вито» и «ВАЗ - 2107». В результате ДТП травмы получил 52-летний водитель отечественной легковушки. Мужчину срочно госпитализировали.

В Котельниче столкнулись два автомобиля «Мерседес Бенц Вито» и «ВАЗ - 2107». Фото: vk.com/gibdd43

В Котельниче столкнулись два автомобиля «Мерседес Бенц Вито» и «ВАЗ - 2107». Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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