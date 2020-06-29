2020-06-29T17:50:44+03:00
Общество

Пешеходный переход за 4,4 миллиона рублей появится в селе Великорецкое

Окончание работ по его строительству запланировано на август 2020 года
Виктор Карпов
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В селе Великорецкое должен появится пешеходный переход.В селе Великорецкое должен появится пешеходный переход.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Интересный аукцион появился на портале Госзакупок. Так, Дорожный комитет Кировской области заключил контракт на «выполнение работ по проектированию и строительству пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в селе Великорецкое» на сумму 4,4 миллиона рублей. Деньги выделят в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком выступит ООО «ППП «Мост».

Согласно техническому заданию, в селе Великорецкое должен появится один пешеходный переход с протяженностью участка - 0,11 км. В основных характеристиках объекта указанно, что участок должен быть оснащен 8 оцинкованными опорами, 10 светильниками и двумя светофорами. Кроме того, подрядчик должен обустроить 1,5 метра тротуаров, установить два дорожных знака и нанести разметку. Класс энергоэффективности объекта должен быть не ниже «С». Окончание выполнения работ по строительству пешеходного перехода запланировано на август 2020 года.

Отметим, что подрядчик обязуется обслуживать объект до 31 декабря 2021 года. На эти работы выделено 148 тысяч рублей. На содержание линии наружного освещения потратят 254 тысячи рублей. За проектные и изыскательские работы регион заплатит 590 тысяч рублей. Само же строительство пешеходного перехода обойдется в 3,5 миллиона рублей.

Общественник Багир Шарифов рассказал о необычном пешеходном переходе у себя в социальных сетях.

- Вопрос к чиновникам: вы включили в смету презентацию объекта в Майями? Может эффективнее для «БКД» за эти деньги подземный переход на перекрестке Московской и Ленина построить? Это к вопросу ключевых показателей «БКД» и эффективности расходования денежных средств, - написал Багир Шарифов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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