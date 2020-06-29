В Кировской области за выходные дни в ДТП погибли два человека

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:35:15+03:00

Аварии произошли на трассах в Вятскополянском и Советском районе

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C 26 по 28 июня, на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых два человека погибли и 18 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В воскресенье, 28 июня, произошла смертельная авария на 11-ом километре автодороги Сосновка - Усть-Люга - Кизнер. По предварительным данным, 20-летний водитель LADA Vesta вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Еще одна трагедия случилась на 34-ом километре трассы Советск - Лебяжье - Воробьи. 55-летний водитель трактора «Беларусь» выехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU