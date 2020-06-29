В Кировской области за выходные дни в ДТП погибли два человека
C 26 по 28 июня, на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых два человека погибли и 18 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
В воскресенье, 28 июня, произошла смертельная авария на 11-ом километре автодороги Сосновка - Усть-Люга - Кизнер. По предварительным данным, 20-летний водитель LADA Vesta вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
Еще одна трагедия случилась на 34-ом километре трассы Советск - Лебяжье - Воробьи. 55-летний водитель трактора «Беларусь» выехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU