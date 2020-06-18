Кировский депутат призывает бойкотировать июньское заседание ОЗС

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:16:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное пленарное заседание Законодательного Собрания пройдет 25 июня. Однако оно состоится в новом формате - заочного голосования. Депутатам предлагают не собираться вместе, а проголосовать удаленно. В среду, 17 июня, на заседании Совета Законодательного Собрания такое решение принято большинством голосов. Напомним, что в состав Совета входят председатель ОЗС, его заместители, председатели комитетов и постоянных комиссий, руководители депутатских групп и фракций. В пресс-службе Заксобрания рассказали, что такое решения принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

- Данная мера является вынужденной и используется только в исключительных случаях, - сообщили в пресс-службе ОЗС. - Среди таких случаев режим повышенной готовности, который продолжает действовать на территории Кировской области в связи с пандемией COVID-19.

Примечательно, что Заксобрание проводило публичные заседания в марте, в апреле и в мае, когда в регионе был пик заболеваемости. Тогда такого предложения почему-то не проявили.

Решение провести заседание в заочном формате вызвало недовольство у заместителя Председателя Законодательного Собрания Владимира Костина: «Председатель Владимир Бакин предложил поставить точку в истории парламентаризма на Вятке».

- По сути председатель Бакин предложил разогнать Законодательное собрание, следуя принципу «Караул устал», заявил Владимир Костин. - Только сейчас в качестве революционного матроса выступает коронавирус.

По словам Владимира Костина, депутатов постепенно лишают прав. Он напомнил, что сначала были отменены парламентские пятиминутки. Затем сократили сроки проведения комитетов. Все это делается чтобы свести к минимуму обсуждения вопросов.

- Сейчас они вводят заочное голосование, заменив парламентскую процедуру проставлением галочек в нужных местах, - подчеркнул Владимир Костин.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Костин призвал депутатов не участвовать в заочном заседании: «надеюсь, что коллеги из других оппозиционных фракций меня в этом решении поддержат».

Отметим, что на рассмотрение пленарного заседания вынесено всего четыре вопроса, решение которых нельзя отложить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU