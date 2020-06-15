2020-06-15T17:01:04+03:00
Общество

Парад Победы в Кирове не состоится

Запрет на массовые мероприятия в области все еще действует
Маргарита Акагиева
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Традиционного Парада не состоится - все массовые мероприятия в регионе по-прежнему под запретом.Традиционного Парада не состоится - все массовые мероприятия в регионе по-прежнему под запретом.Фото: Анна КРЮКОВА
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Парад Победы в Кирове 24 июня не состоится. Проводить такое масштабное торжество власти не планируют из-за запрета на массовые мероприятия. Такой ответ дал губернатор региона на вопрос журналистов.

Вместо Парада Победы в городе пройдут другие интересные мероприятия. Связаны они будут с историей нашего города, в том числе его участием в Великой Отечественной войне и победе в ней. Пока что нет информации, какие именно пройдут мероприятия и в чем будет заключаться их суть. Известно точно, что их дата останется прежней - 24 июня.

Напомним, что традиционный ежегодный Парад Победы в этом году перенесли из-за пандемии коронавируса. Нынешняя дата была выбрана президентом РФ Владимиром Путиным. Праздник 9 Мая кировчане отмечали в самоизоляции. Как это было, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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