Песни, концерты и огромные открытки на асфальте: как прошел День Победы в Кирове

11 Май 2020 2020-05-11T18:58:54+03:00

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День Победы в Кирове прошел, наверное, впервые в такой «карантинной» обстановке. Не было ни толп на улиц, ни шествия «Бессмертного полка», ни салюта на Театральной площади… Однако кировчане все равно постарались, чтобы праздник состоялся, и сделали все зависящее от них, дабы сказать «спасибо» всем тем, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу.

Так, местные художники, занимающиеся рисованием граффити, разработали и создали целые открытки на дорогах и тротуарах. Так они поздравили всех кировчан с Днем Победы.

Также для ветеранов прошли индивидуальные концерты. Артисты социально-культурного центра «Семья» и Вятской филармонии, надев соответствующую форму, пели известные песни военных лет под балконами домов. Ветераны выходили к ним, пели вместе с ними, искренне радовались такому вниманию. Соседи также появлялись в окнах квартир и на балконах, аплодировали выступающим и всячески поддерживали их.

- В этом году ограничительные меры внесли свои коррективы абсолютно во все, но вживую поздравить ветерана они все равно не помешали, - пишет на своей странице в соцсетях один из поздравляющих, Алексей Андреев. - Спеть вместе с героем, пусть мы внизу, во дворе, а он на балконе, все равно получилось. Сказать ему «СПАСИБО!» за Победу мы все равно смогли. И я снова видел, нет, чувствовал, сколько сил такая не совсем обычная встреча дает абсолютно всем, кто в этот момент рядом. Даже с балкона третьего этажа вчера грела улыбка ветерана и его приветственный взмах руки.

Кировчане смогли поздравить ветеранов даже несмотря на соблюдение социальной дистанции. Фото: Алексей Андреев

Похожие отзывы оставили и другие кировчане, пожелавшие поздравить ветеранов и выразить им свою благодарность. Всех их в этот день объединило одно: желание сказать «спасибо» за возможность жить под чистым небом и не бояться ужасов войны.

ИСТОЧНИК KP.RU