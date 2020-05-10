2020-05-10T08:22:55+03:00
75 лет Великой Победы

75 лет Победы: как прошли праздничные мероприятия в Кирове

Ветеранов поздравили артисты Вятской филармонии
Алина Сашина
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Артисты Вятской филармонии поздравили ветеранов, спев в их дворах любимые военные песни. Фото: kirovreg.ruАртисты Вятской филармонии поздравили ветеранов, спев в их дворах любимые военные песни. Фото: kirovreg.ru
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В торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, приняли участие военнослужащие Кировского гарнизона, сотрудники силовых структур, представители исполнительной власти.

Эпидситуация не позволила провести праздник в традиционном формате. Парад и митинг на Театральной площади, были отменены. Но цветы к Вечному огню все же возложили, соблюдая при этом нужную дистанцию.

Кировские ветераны отметили юбилей Победы дома, соблюдая все меры профилактики из-за распространения коронавирусной инфекции.

Артисты Вятской филармонии и социально-культурного центра «Семья» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, спев в их дворах

любимые военные песни.

Акцию «Фронтовая бригада» поддержали многие кировчане. Соседи участников Великой Отечественной войны и случайные прохожие высказывали слова благодарности стоящим в окнах фронтовикам.

- Никто из артистов ни минуты не размышлял, когда им предложили принять участие в уличном концерте, - рассказал директор филармонии Александр Гаврилин. - Каждый из них посчитал долгом совершить свой маленький вклад в чествование ветеранов и выразить им таким образом благодарность и уважение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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