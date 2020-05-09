75 лет Победы: какой вклад внесла Кировская область

В годы войны Кировская область, к счастью, не попала в зону боевых действий. Но и жители нашего региона внесли огромный вклад в победу над фашистской Германией.

Все промышленные предприятия Кирова перешли на выпуск военной продукции практически с первых дней войны. Места ушедших на фронт рабочих у станков заняли их жены и дети.

КИРОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДИЛИ БОЕВОЕ ВООРУЖЕНИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Главные предприятия областного центра выпускали:

• «Кировский металлист» - 50-миллимитровые минометы и мины;

• Машиностроительный завод им. 1 Мая - 120-мм минометы и снаряды для «минометных установок «катюш»;

• Агрегатный завод № 461 - корпуса для гранат Ф-1;

• «Физприбор» № 2 - ручные гранаты РГД-33 и противотанковые РПГ-40.

К кировским предприятиям добавились и эвакуированные из других регионов. Уже в августе 1941 года в Киров прибыли первые эшелоны с заводским и фабричным оборудованием. В Кировскую область было эвакуировано более 70 промышленных предприятий, которые также активно включились в выпуск военной продукции.

Завод №537 (сейчас «Маяк») выпускал ленты к авиационным пулеметам. Государственная союзная мастерская №608 (сегодня Нововятский механический завод) производила сборку и снаряжение ручных гранат Ф-1. Коломенский паровозостроительный завод поставлял на фронт танки, самоходные установки (САУ) и «катюши». «Красный инструментальщик» выпускал инструменты для боевой техники, завод №2 – оптические приборы для артиллерии, завод №41 – аэросани, полуглиссеры, охотники за подводными лодками и торпедные катера.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ В НАШУ ОБЛАСТЬ ЗАВОДЫ ВЫПУСКАЛИ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ

В военное время в Кирове появились заводы №32 ( сейчас «Авитек»), №266 (сегодня завод имени Лепсе) и завод №324 (позднее «Сельмаш»). Все они производили боевое вооружение и боеприпасы.

Будущий завод «Авитек» был ведущим предприятием в стране по производству вооружения для самолетов Ил-2, Ил-4 и других. В годы войны здесь также производили стрелковое и бомбардировочное вооружение.

На заводе имени Лепсе делали электрооборудование для пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и магнето БСМ-14, а с начала 1942 года ежедневно выпускал по 8 тысяч штук ручных гранат.

Завод № 324 Наркомата боеприпасов («Сельмаш») с момента своего открытия в 1943 году поставлял на фронт 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубиц и 100-миллимитровые снаряды.

На базе машиностроительного завода имени 1 Мая разместили эвакуированный осенью 1941 года Коломенский паровозостроительный завод. За годы войны на объединенном заводе № 38 было сделано 4176 танков и 4620 самоходок.

За годы войны на объединенном заводе № 38 было сделано 4176 танков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комбинат «Искож» выпускал кирзу, подошву и каблуки для сапог. Кроме того, завод занимался разработкой и смеси для обрезинки танковых валков.

В феврале 1942 года текстильная артель в Кирове, ставшая потом фабрикой, начала шить военное обмундирование. Кроме того, кустарники артели вязали для бойцов носки, шарфы, рукавицы из кроличьего пуха и козлиной шерсти.

В ноябре 1943 года на базе эвакуированного из Ярославля в Кирове появился шинный завод, который начал делать шины для автомобилей «ЗИС» (трехтонок) и деталей для военной техники.

Деревообрабатывающие предприятия также перешли на выпуск лыж, аэросаней и повозок для нужд фронта.

Рабочие, в основном женщины и подростки, стояли у станков по 12-15 часов, без выходных, жили в бараках, землянках, недостроенных общежитиях, без всяких удобств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего за годы войны кировчане дали армии:

4176 танков и самоходных артиллерийских установок,

2 тысячи «Катюш»,

3 млн снарядов,

5 млн мин и авиабомб,

33 млн гранат, 200 кораблей,

2 тысячи аэросаней,

2 млн минометов,

5 млн автоматов, авиационное и другое оборудование.

На 3600 самолетах «Ил-2» стояло оборудование завода «Авитек», а также на самолетах Як-1, Як-3 и И-26.

Завод «Искож» дал фронту 4,6 млн кирзы, из которой было изготовлено 9 млн сапог.

В Фонд обороны жители области внесли 18,8 млн рублей, а в фонд Красной армии - 50, 9 млн рублей. На эти средства построили несколько эскадрилий боевых самолетов.

Самоотверженный труд кировчан в тылу приблизил главный день нашей страны – День Победы.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» от всей души благодарит ветеранов войны и тружеников тыла, которые сделали все возможное для приближения победы.

Поздравляем всех жителей Кировской области с 75-летием Победы! Желаем здоровья и долгих лет жизни, мирного неба над головой, благополучия и счастья!