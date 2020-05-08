Коронавирус заставил пилотажную группу «Русь» перенести свое выступление в Кирове
Пилотажная группа «Русь» планировала устроить авиашоу в небе Кирова 8 мая. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране выступление решили перенести. Точная дата шоу не называется.
- В связи с ростом заболеваемости COVID-2019 сейчас идет процесс согласования новых дат выступлений, - сообщается на странице группы в соцсетях. - Как только регионы смогут определить даты наших показов, мы опубликуем новое расписание выступлений.
Отметим, что «Русь» - единственная пилотажная группа, выступающая на самолетах Л-39 «Альбатрос», которые используются в ВВС как учебно-тренировочные.
Напомним, что в последний раз пилотажная группа «Русь» выступала в Кирове в 2005 году. А летом 2018 года в нашем городе впервые прошло авиашоу «Русские Витязи» на боевых сверхманевренных многоцелевых истребителях Су-30СМ.
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ИСТОЧНИК KP.RU