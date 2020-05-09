2020-05-09T11:52:58+03:00
Общество

75-лет Победы: кировчане создали стрит-арт открытки к 9 Мая

Поздравления появились во дворах, где живут ветераны
Виктор Карпов
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Кировчане организовали акцию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: kirovreg.ruКировчане организовали акцию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: kirovreg.ru
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Кировчане организовали акцию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Молодые люди создают поздравительные стрит-арт открытки во дворах домов, где живут ветераны.

Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, созданием стрит-артов занимаются три молодых художника. Ребята изобразили символ Победы - «Вечный огонь», а также написали поздравления, обращенные к ветеранам Великой Отечественной войны. Одна из таких открыток появилась во дворе ветерана на улице Розы Люксембург, 94. Также красочные поздравления порадовали участников войны во внутреннем дворе Дома ветеранов на улице Азина, 10, и у Дворца молодежи. Помимо стрит-арт открыток, под окнами ветеранов организовали праздничные концерты.

- Я увидел ее тогда, когда художник рисовал, вышел на балкон подышать, а там мое имя! Невозможно передать словами, чувства, которые я испытал! Радость от того, что нас помнят и любят, переполняет сердце, - поделился эмоциями ветеран. - А когда сегодня ребята приехали на военной машине, да с гармонью, эх, ноги сами понеслись в пляс под любимую «Катюшу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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