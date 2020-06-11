2020-06-11T18:16:04+03:00
Происшествия

Суд избрал меру пресечения для Юрия Палюха

Бывший министр проведет ближайшую пару месяцев в СИЗО
Маргарита Акагиева
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О заведении уголовного дела на бывшего министра объявили 10 июня. Фото: УФСБ России по Кировской областиО заведении уголовного дела на бывшего министра объявили 10 июня. Фото: УФСБ России по Кировской области
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Для бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха избрали меру пресечения. По решению городского Первомайского суда, ему предстоит провести в СИЗО два месяца. Такую информацию приводит ГТРК «Вятка».

Напомним, экс-министр попал под уголовное преследование сразу по двум серьезным статьям: «растрата либо присвоение в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями». Так, согласно версии следствия, Палюх обеспечил прием и незаконную оплату техники для «Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» в рамках исполнения дорожного нацпроекта. Уже позже выяснилось, что оборудование, поставленной центру выигравшей аукцион компанией, не соответствует заявленным требованиям. Нанесенный государству ущерб составил более 78 миллионов рублей.

Напомним, что сам Палюх стал бывшим министром не по факту преступления. Заявление об уходе с должности по собственному желанию он написал 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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