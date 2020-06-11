Суд избрал меру пресечения для Юрия Палюха

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:16:04+03:00

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Для бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха избрали меру пресечения. По решению городского Первомайского суда, ему предстоит провести в СИЗО два месяца. Такую информацию приводит ГТРК «Вятка».

Напомним, экс-министр попал под уголовное преследование сразу по двум серьезным статьям: «растрата либо присвоение в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями». Так, согласно версии следствия, Палюх обеспечил прием и незаконную оплату техники для «Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» в рамках исполнения дорожного нацпроекта. Уже позже выяснилось, что оборудование, поставленной центру выигравшей аукцион компанией, не соответствует заявленным требованиям. Нанесенный государству ущерб составил более 78 миллионов рублей.

Напомним, что сам Палюх стал бывшим министром не по факту преступления. Заявление об уходе с должности по собственному желанию он написал 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU