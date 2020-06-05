В Кировской области пропала паломница
В Кировской области пропала женщина. Елену Николаевну Завернину последний раз видели 4 июня около 17:00. Женщина шла из села Кленовое в село Монастырское. Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Елене Завериной 51 год, рост 165, волосы темно-русые с сединой. На женщине была одета длинная темная юбка, коричневый или синий пиджак, светлый платок.
В группе «Киров без цензуры» сообщают, что в последний раз паломницу видели после привала в селе Загарье в 17.00 часов.
Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU