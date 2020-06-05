2020-06-05T11:18:29+03:00
Общество

В Кировской области пропала паломница

Последний раз женщину видели 4 июня
Виктор Карпов
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Женщина шла из села Кленовое в село Монастырское. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЖенщина шла из села Кленовое в село Монастырское. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области пропала женщина. Елену Николаевну Завернину последний раз видели 4 июня около 17:00. Женщина шла из села Кленовое в село Монастырское. Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Елене Завериной 51 год, рост 165, волосы темно-русые с сединой. На женщине была одета длинная темная юбка, коричневый или синий пиджак, светлый платок.

В группе «Киров без цензуры» сообщают, что в последний раз паломницу видели после привала в селе Загарье в 17.00 часов.

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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