Заместитель главы Кирова получил представление от прокуратуры

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:48:38+03:00

В воде плавало огромное количество пробирок с кровью. Фото: vk.com/zlo43

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Кировская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла представление заместителю главы города за свалку медицинских отходов. Напомним, что 19 мая горожане обнаружили у берега реки Вятка огромное количество пробирок с кровью, использованные перчатки и другие средства защиты.

В ходе проверки информация о свалке медицинских отходов подтвердилась. Сейчас управление Роспотребнадзора организовало административное расследование. Помимо этого, доследованную проверку проводит региональный МВД. Все результаты находятся на особом контроле прокуратуры.

Отметим, что сейчас свалка полностью ликвидирована. Общий объем медицинских отходов составил 500-600 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU