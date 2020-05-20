2020-05-20T12:13:02+03:00
Общество

У берега Вятки нашли медицинские отходы

В воде плавали пробирки с кровью
Виктор Карпов
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В воде плавало огромное количество пробирок с кровью. Фото: vk.com/zlo43В воде плавало огромное количество пробирок с кровью. Фото: vk.com/zlo43
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Вчера, 19 мая, горожане обнаружили в реке Вятка медицинские отходы. В воде плавало огромное количество пробирок с кровью, использованные перчатки и другие средства защиты. Очевидцы рассказали, что в 30 - 40 метрах от находки рыбачили и отдыхали люди. На выброшенных упаковках красуются надписи «ОТХОДЫ КЛАССА Б». Пакеты специально изготовлены для утилизации медицинских отходов, но вот обязательной маркировки с указанием медучреждения на них нет.

На выброшенных упаковках красуются надписи «ОТХОДЫ КЛАССА Б». Фото: vk.com/zlo43

На выброшенных упаковках красуются надписи «ОТХОДЫ КЛАССА Б». Фото: vk.com/zlo43

20 мая в сообществе «Злой Кировчанин» появился дополнительный комментарий.

- Пришел сегодня буквально полчаса назад, проверить, как обстоят дела, и что вы думаете я там увидел? Ничего. Даже мусор подчистили, - написал кировчанин в социальной сети. - Очень оперативно убрали. Видимо поняли серьезность всей ситуации.

Сейчас прокуратура Кировской области начала проверку по факту обнаружения медицинских отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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