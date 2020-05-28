С берега кировского пруда вывезут полтонны медицинских отходов

28 Май 2020 2020-05-28T17:23:18+03:00

Пробирки с анализами, бутылки и прочий мусор частично плавали в водоеме

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В Кирове ликвидируют свалку медицинских отходов, обнаруженную горожанами в районе Филейского затона слободы Санниковы. На прошлой неделе жители нашли на берегу одного из местных прудов огромное количество медицинских пробирок - причем с анализами, а не пустых. Часть из них попала в водоем.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, после поднятой шумихи прокуратура Кировской области организовала проверку. Теруправление Октябрьского района обратилось к «Куприту» как к регоператору, чтобы свалку убрали. И 28 мая работники организации приступили к ликвидации мусора. К полудню набралось уже 300 кг отходов. По оценкам работников, общий объем медицинских отходов на берегу пруда - 500-600 кг.

Теруправление Октябрьского района намерено в ближайшее время написать заявление в полицию. Виновным в создании свалки может грозить «уголовка».

ИСТОЧНИК KP.RU