Коронавирус в Кирове: 63 новых случая заболевания, 12 пациентов в тяжелом состоянии

24 Май 2020 2020-05-24T10:36:52+03:00

2300 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки. Фото: Виталий ТИМКИВ

Восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ

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По состоянию на утро 24 мая 2020 года зарегистрировано еще 63 случая заражения, выздоровели всего 28 пациентов. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное. 12 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на 24 мая 2020 года в регионе зафиксировано:

- 1326 случаев заражения коронавирусом;

- 790 пациентов выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 2300 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

Резкий рост заразившихся коронавирусом в Кировской области вызван вспышкой заболеваемости в Малмыжском и Вятскополянском районе. На данных территориях нет послаблений режима самоизоляции. Жители должны строго соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и использовать средства индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU