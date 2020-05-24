Коронавирус в Кирове: 63 новых случая заболевания, 12 пациентов в тяжелом состоянии
По состоянию на утро 24 мая 2020 года зарегистрировано еще 63 случая заражения, выздоровели всего 28 пациентов. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное. 12 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
По состоянию на 24 мая 2020 года в регионе зафиксировано:
- 1326 случаев заражения коронавирусом;
- 790 пациентов выздоровели;
- 8 человек умерли;
- 2300 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.
Резкий рост заразившихся коронавирусом в Кировской области вызван вспышкой заболеваемости в Малмыжском и Вятскополянском районе. На данных территориях нет послаблений режима самоизоляции. Жители должны строго соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и использовать средства индивидуальной защиты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU