2020-05-23T17:18:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 24 мая 2020 года: более 1200 случаев заражения

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 24 мая
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
11 пациентов сейчас находятся в палате реанимации в тяжелом состоянии.11 пациентов сейчас находятся в палате реанимации в тяжелом состоянии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кировской области выявили 67 инфицированных жителей региона. В противовес им выздоровели и выписались из инфекционных больниц 18 пациентов.

Таким образом, по информации на 23 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1263 случая заражения коронавирусом;

- 762 пациента выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 5654 кировчан, в том числе 800 детей, находятся на домашнем карантине;

- 15476 жителей региона, в том числе 1772 ребенка, сняты с домашнего карантина за весь период;

- 1668 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 94500 человек прошли тест на инфекцию за весь период.

Состояние пациентов оценивается преимущественно как стабильное. В палате реанимации находятся 11 человек. Семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

23 мая в инфекционной больнице скончалась еще одна пациентка. У 81-летней жительницы Вятских Полян были сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

Наиболее острая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах. На этих территориях ограничения не снимаются, как во всем регионе. По данным регионального Минздрава, большинство тяжелых пациентов в инфекционных стационарах для лечения заболевших коронавирусом, родом как раз из Вятских Полян.

22 мая в Вятских Полянах и Уржуме состоялись выездные заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса. Как выяснилось, прирост заразившихся коронавирусом в Малмыжском районе вызван вспышкой заболеваний на одном из предприятий ПАО «Газпром». Его работники отправятся на карантин, предприятие же перейдет на вахтовый метод работы, причем в срочном порядке.

Из-за коронавируса многие перешли на удаленную работу. Кировский арбитражный суд не остался в стороне. 19 мая прошло первое заседание в формате онлайн-конференции. Никаких технических сбоев, по словам участников, не было, и процесс прошел в штатном режиме. Скорее всего, практика проведения заседаний в онлайн-формате останется даже после того, как карантин снимут окончательно.

Определилась дата сдачи ЕГЭ для школьников всей страны, в том числе Кировской области. Экзамены для выпускников 11 классов начнутся 29 июня по решению Минпросвещения РФ. В связи с пандемией коронавируса дату несколько раз сдвигали и в итоге назначили окончательную. Напомним, в текущем году ЕГЭ сдавать будут только те выпускники, которые планируют после окончания школы поступать в вузы. Для остальных одиннадцатиклассников экзамены отменены. Девятиклассники тоже лишились своих обязательных экзаменов. Отметки в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

К слову об учебе. Традиционного проведения «последних звонков» в Кирове в этом году не предвидится. Церемонию прощания с школами перенесут в онлайн-формат. Каждое учреждение самостоятельно выберет дату мероприятия, однако городской департамент образования рекомендует запланировать его на 5 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Малмыжском, Уржумском и Вятскополянском районах продолжается строгий карантин
Ушел из жизни почетный гражданин Кировской области Николай Липатников
Серо, слякотно и грустно: погода на выходные дни в Кирове
Коронавирус в Кирове: восьмой случай смерти от болезни
Коллектив Кировэнерго скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Липатникова
Кировчане подписали петицию за отмену Великорецкого крестного хода
В Кирове ищут самые старые фотографии кинотеатра «Колизей»
Как оставаться здоровым и молодо выглядеть долгие годы
Один из корпусов ВятГУ отремонтируют за 8 миллионов рублей
В Кирове отремонтировали центральную часть Театральной площади
Андрей Плитко выйдет из СИЗО только в конце июля
Кировские выпускники проведут «последний звонок» дома
Коронавирус в Кирове: седьмая смерть от болезни
Кировским учителям доплатят за классное руководство
Кировские выпускники будут сдавать ЕГЭ в конце июня
В Кировской области супружеская пара погибла в пожаре
В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
Дело кировских свидетелей Иеговы ушло в суд
Кировский арбитражный суд вышел в онлайн
Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей
Магазины и аптеки имеют право не обслуживать кировчан без маски
Дебатов не будет: их «проведение не предусмотрено законодательством»
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Доигрался: кировчанин ответит перед судом за организацию азартных игр
Кировские семьи могут оформить выплату на детей от 3 до 16 лет
Хранение гигабайтов и защита от подписок: МегаФон запустил новые тарифы
Переезд в Нововятске временно закроют