Коронавирус в Кирове, последние новости на 24 мая 2020 года: более 1200 случаев заражения

В Кировской области выявили 67 инфицированных жителей региона. В противовес им выздоровели и выписались из инфекционных больниц 18 пациентов.

Таким образом, по информации на 23 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1263 случая заражения коронавирусом;

- 762 пациента выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 5654 кировчан, в том числе 800 детей, находятся на домашнем карантине;

- 15476 жителей региона, в том числе 1772 ребенка, сняты с домашнего карантина за весь период;

- 1668 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 94500 человек прошли тест на инфекцию за весь период.

Состояние пациентов оценивается преимущественно как стабильное. В палате реанимации находятся 11 человек. Семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

23 мая в инфекционной больнице скончалась еще одна пациентка. У 81-летней жительницы Вятских Полян были сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

Наиболее острая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах. На этих территориях ограничения не снимаются, как во всем регионе. По данным регионального Минздрава, большинство тяжелых пациентов в инфекционных стационарах для лечения заболевших коронавирусом, родом как раз из Вятских Полян.

22 мая в Вятских Полянах и Уржуме состоялись выездные заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса. Как выяснилось, прирост заразившихся коронавирусом в Малмыжском районе вызван вспышкой заболеваний на одном из предприятий ПАО «Газпром». Его работники отправятся на карантин, предприятие же перейдет на вахтовый метод работы, причем в срочном порядке.

Из-за коронавируса многие перешли на удаленную работу. Кировский арбитражный суд не остался в стороне. 19 мая прошло первое заседание в формате онлайн-конференции. Никаких технических сбоев, по словам участников, не было, и процесс прошел в штатном режиме. Скорее всего, практика проведения заседаний в онлайн-формате останется даже после того, как карантин снимут окончательно.

Определилась дата сдачи ЕГЭ для школьников всей страны, в том числе Кировской области. Экзамены для выпускников 11 классов начнутся 29 июня по решению Минпросвещения РФ. В связи с пандемией коронавируса дату несколько раз сдвигали и в итоге назначили окончательную. Напомним, в текущем году ЕГЭ сдавать будут только те выпускники, которые планируют после окончания школы поступать в вузы. Для остальных одиннадцатиклассников экзамены отменены. Девятиклассники тоже лишились своих обязательных экзаменов. Отметки в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

К слову об учебе. Традиционного проведения «последних звонков» в Кирове в этом году не предвидится. Церемонию прощания с школами перенесут в онлайн-формат. Каждое учреждение самостоятельно выберет дату мероприятия, однако городской департамент образования рекомендует запланировать его на 5 июня 2020 года.