В Малмыжском, Уржумском и Вятскополянском районах продолжается строгий карантин

23 Май 2020 2020-05-23T16:59:48+03:00

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В Кировской области продолжается прирост заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки зарегистрировано еще 67 случаев болезни. Так, по данным регионального Минздрава, 19 из них выявили в Малмыжском районе, 7 - в Вятскополянском. Эпидемиологическая ситуация на этих территориях остается напряженной.

Накануне, 22 мая, в Уржуме и Вятских Полянах состоялись выездные заседания оперштаба. По данным пресс-службы правительства, из 1196 случаев заражения коронавирусом на Вятскополянский, Малмыжский и Уржумский район приходится почти 300 - 134, 79 и 86 случаев всего соответственно на каждый район. Кроме того, все тяжелые пациенты, госпитализированные в инфекционные больницы и находящиеся на аппаратах ИВЛ сейчас - жители Вятскополянского района. Двое из восьми скончавшихся от болезни также родом из Вятских Полян.

С последней территорией области тяжелый случай в принципе. Прирост в этом районе связан с возвращением вахтовиков. Некоторые из них, как стало известно, отказались сдавать анализы для исследования на коронавирус. Самоизоляцию соблюдали тоже далеко не все. Местное отделение МВД и региональный Роспотребнадзор зафиксировали все подобные случаи.

В Малмыжском районе прирост заболевших объяснился вспышкой коронавируса на одном из предприятий ПАО «Газпром». Все его работники отправятся на карантин, а предприятие в срочном порядке перейдет на вахтовый метод работы.

Для неблагополучных районов нет и пока что не может быть никаких ослаблений ограничительных мер. Соблюдение предписаний Роспотребнадзора в части профилактики коронавируса для них остаются обязательными.

ИСТОЧНИК KP.RU