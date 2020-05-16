Коронавирус в Кирове: более 1000 заразившихся
Коронавирус выявили еще у 32 жителей Кировской области. Впервые инфекция зарегистрирована в Унинском районе. Число выздоровевших тоже увеличилось: из инфекционных больниц выписаны еще 45 пациентов с выздоровлением. Общее число вылечившихся на сегодняшний день составляет 548 человек.
Таким образом, по информации на 16 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 1009 случаев заражения коронавирусом;
- 548 пациентов выздоровели;
- 5 человек умерли;
- 4599 кировчан, из них 559 детей, находятся на домашнем карантине;
- 2600 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;
Состояние пациентов, по сообщению регионального Минздрава, преимущественно удовлетворительное. Им оказывается все необходимое лечение. Троих человек пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
Также сегодня из Сызрани в Киров прилетает борт со 140 вахтовиками «Мостотряда 46». Они будут размещены в обсерваторе, расположенном в отдельно стоящем двухэтажном здании Кировской областной клинической больницы им. Бехтерева на период карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU