2020-05-16T12:13:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: более 1000 заразившихся

Впервые инфекция зарегистрирована в Унинском районе
Виктор Карпов
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Коронавирус выявили еще у 32 жителей Кировской области.Коронавирус выявили еще у 32 жителей Кировской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус выявили еще у 32 жителей Кировской области. Впервые инфекция зарегистрирована в Унинском районе. Число выздоровевших тоже увеличилось: из инфекционных больниц выписаны еще 45 пациентов с выздоровлением. Общее число вылечившихся на сегодняшний день составляет 548 человек.

Таким образом, по информации на 16 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1009 случаев заражения коронавирусом;

- 548 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4599 кировчан, из них 559 детей, находятся на домашнем карантине;

- 2600 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

Состояние пациентов, по сообщению регионального Минздрава, преимущественно удовлетворительное. Им оказывается все необходимое лечение. Троих человек пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Также сегодня из Сызрани в Киров прилетает борт со 140 вахтовиками «Мостотряда 46». Они будут размещены в обсерваторе, расположенном в отдельно стоящем двухэтажном здании Кировской областной клинической больницы им. Бехтерева на период карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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