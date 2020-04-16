В Кирове бобры нарушили режим самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T17:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Нынешний ледоход на Вятке стал самым ранним за последние три года. Столь теплая погода отразилась и на братьях наших меньших. Так, бобры стали выходить из спячки раньше положенного срока.

Жителям города удалось заснять первый утренний променад семейства бобров. Животные прогуливались у нижней набережной неподалеку от старого моста. Видео горожане разместили в паблике «Злой кировчанин».

Утренний променад семейства бобров.Видео: vk.com/zlo43, Алексей ФУКАЛОВ

Напомним, в прошлом году администрация города обвинила бобров в затоплении улицы Луганской. Но после проверки выяснилось, что виноваты в проблеме не животные, а коммунальщики. Возможно, что в этом году семейство бобров обвинят в нарушении режима самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU