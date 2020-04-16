В Кирове бобры нарушили режим самоизоляции
Нынешний ледоход на Вятке стал самым ранним за последние три года. Столь теплая погода отразилась и на братьях наших меньших. Так, бобры стали выходить из спячки раньше положенного срока.
Жителям города удалось заснять первый утренний променад семейства бобров. Животные прогуливались у нижней набережной неподалеку от старого моста. Видео горожане разместили в паблике «Злой кировчанин».
Утренний променад семейства бобров.Видео: vk.com/zlo43, Алексей ФУКАЛОВ
Напомним, в прошлом году администрация города обвинила бобров в затоплении улицы Луганской. Но после проверки выяснилось, что виноваты в проблеме не животные, а коммунальщики. Возможно, что в этом году семейство бобров обвинят в нарушении режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU