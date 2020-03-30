2020-03-30T10:42:10+03:00
Общество

Ледоход в Кирове: Вятка вскрылась на две недели раньше

На его сроки повлияла теплая погода
Виктор Карпов
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Нынешний ледоход стал самым ранним за последние три года.Нынешний ледоход стал самым ранним за последние три года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 28 марта, теплый март послужил причиной раннего ледохода на Вятке.

Специалист городского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин сообщил о начале весеннего паводка. Вохмянин рассказал, что за последние сутки уровень в Вятке поднялся на 11 см и составил 126 сантиметров.

Нынешний ледоход стал самым ранним за последние три года. Так, в прошлом году ледоход начался 12 апреля. Ранее специалисты прогнозировали начало движения льда на реке в начале апреля, но теплый февраль и март внесли свои коррективы.

Традиционно весенний ледоход приковал внимание множество кировчан. Несмотря на пандемию коронавируса, многие горожане специально пришли на набережную, чтобы заснять ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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