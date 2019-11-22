С бобров в Кирове сняли обвинения

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-22T10:32:50+03:00

Оказалось, что животные не виновны в потопе на улице Луганской

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Бобры в Кирове оказались не причастны к затоплению дороги на Луганском проезде. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов ссылаясь на министерство лесного хозяйства.

В ответе, который пришел местному жители, содержится информация о том, что специалисты проверили подтопленный участок 13 ноября. Однако ни бобровых плотин, ни бобровых прогрызов на сухих стволах, ни вообще каких-либо следов пребывания животных на этом участке реки Черевица они не нашли.

При этом поблизости обнаружился склад стволов сухих деревьев и сучьев, которые и могли стать причиной ухудшения пропускной способности трубы.

Кроме того, специалисты министерства обратились с запросом в «Гордормостстрой», где им сообщили, что причиной подтопления стал засор трубы ветками и стволами деревьев.

Напомним, что 8 ноября на официальном сайте администрации города сообщили, что в потопе на Луганском проезде виноваты бобры. Якобы для того, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания, они устроили запруду и забили трубу ветками.

ИСТОЧНИК KP.RU