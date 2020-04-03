2020-04-03T17:48:11+03:00
Происшествия

Весна вновь уйдет из города: прогноз погоды в Кирове на выходные дни

Разбираемся, как одеваться жителям, которые рискнут выйти из дома
Анастасия РОМАНОВА
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Этот котик тоже не очень доволен нынешней весной.Этот котик тоже не очень доволен нынешней весной.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Кирове введен режим всеобщей самоизоляции, но за хлебушком ходить и собак выгуливать все равно надо. Поэтому «Комсомолка» с помощью Яндекс. Погоды снова сообщает горожанам о прогнозе на грядущие выходные дни. Хотя у нас теперь выходной аж весь месяц.

В субботу, 4 апреля, ожидается теплая погода - до +7 градусов. Правда, на протяжении всего дня будет пасмурно, и обещается небольшой дождь. Вечером похолодает до +2 градусов, осадков уже не предвидится. А вот ночью облака наконец рассеются.

В ночь на воскресенье 5 апреля обещается легкий минус, так что вполне возможно, что утром придется ходить чуточку аккуратнее. Правда, потеплеет довольно быстро, да и солнышко должно выглянуть, по прогнозу синоптиков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +4 градуса, а небо снова затянет облаками, правда, с прояснениями. Вечером температура вновь начнет падать, и ночью дойдет до -3 градусов. Вполне возможно, что следующим утром ударят заморозки. Вот и еще одна причина не выходить из дома.

Напоминаем на всякий случай, что кировчанам лучше не покидать родных стен без крайней необходимости. В регионе все еще действует режим всеобщей самоизоляции, и закончится он лишь в понедельник, 6 апреля. Да и даже без него в разгар эпидемии лучше никуда не выходить и поберечь здоровье - собственное и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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