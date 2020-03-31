2020-03-31T18:46:03+03:00
Общество

С 31 марта в Кировской области ввели всеобщий режим самоизоляции

Без острой необходимости жителям запрещают покидать дом
Анастасия РОМАНОВА
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С 31 марта граждане обязаны оставаться дома. Фото: pixabay.comС 31 марта граждане обязаны оставаться дома. Фото: pixabay.com
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С 31 марта 2020 года в Кировской области ввели всеобщий режим самоизоляции в целях нераспространения коронавируса. По словам губернатора региона Игоря Васильева, принятых ранее мер на нерабочую неделю оказалось недостаточно. Поэтому правительство региона приняло решение распространить меры самоизоляции не только на людей старше 65 лет, но и на всех жителей региона.

Теперь всем жителям региона нельзя покидать место проживания или пребывания. Можно выйти из дома только для того, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять животное, вынести мусор (на расстоянии не более 100 метров от дома).

Ограничение не распространяется на граждан, которые обязаны посещать работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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