Продление нерабочей недели в Кирове: власти сами решат, до какого срока продлить режим полной самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T18:33:30+03:00

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2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы для граждан. При этом регионы будут сами выбирать режим жизнедеятельности.

Такое решение было принято для более эффективной борьбы с коронавирусом и скорейшей победы над ним. По словам президента, главам субъектов Федерации предоставят дополнительные полномочия. Иными словами, до конца недели губернатор нашего региона должен составить набор профилактических мер с точки зрения обеспечения здоровья и безопасности населения и устойчивости экономики. И, исходя из ситуации, будет решать, какой режим ввести в Кировской области, какие организации и учреждения продолжат работу, а какие приостановят.

Пока неизвестно, будет ли продлен в Кирове режим самоизоляции. Пресс-служба правительства региона сообщила, что, скорее всего, решение будет принято завтра.

Напомним, указом президента РФ с 28 марта по 5 апреля 2020 года по всей стране, в том числе в Кировской области, ввели нерабочую неделю. На этот срок приостановили работу всех организаций, не обеспечивающих жизнеспособность населения и региона. Теперь этот срок продлили до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU