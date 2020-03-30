Коронавирус в Кировской области: третьего по счету пациента выписали из инфекционной больницы

30 Март 2020 2020-03-30T12:40:51+03:00

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Из кировской инфекционной больницы выписали еще одного пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Это молодой человек, прилетевший из Швейцарии 19 марта. Его лечение проходило в полностью изолированном боксе, где его обеспечили всей необходимой медицинской помощью. Повторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. 30 марта мужчину выписали.

Таким образом, сейчас в кировской инфекционной больнице находится девять пациентов с подтвержденным диагнозом и семеро с подозрением на инфекцию. Еще около 30 человек находятся под наблюдением врачей как вернувшиеся из стран с неблагоприятной обстановкой и их контактные лица, у кого тест-система не выявила заражения. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего в Кировской области зарегистрировано на 30 марта 12 случаев заражения новой инфекцией. Из них уже трое пациентов выздоровели и выписались из больницы. Первыми двумя стали «нулевая пациентка» и ее супруг, прилетевшие из Германии.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном карантине. Убедительно просим кировчан остаться дома и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU