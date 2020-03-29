2020-03-29T14:55:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировским школьникам не придется досрочно заканчивать учебный год из-за коронавируса

По регионам страны, в том числе нашем, загуляла очередная фейковая новость
Анастасия РОМАНОВА
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Кировские школьники и их родители могут быть спокойны - на завтрашний день экзамены никто не назначит. Фото: vk.com/coronavirus43Кировские школьники и их родители могут быть спокойны - на завтрашний день экзамены никто не назначит. Фото: vk.com/coronavirus43
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Люди, отправленные на карантин, начали распространять очередной фейк о коронавирусе. На этот раз никаких пугалок, но и им можно весьма неплохо взбудоражить население. Теперь по регионам гуляет информация, будто из-за эпидемии учебный год прекратится досрочно.

Правительство нашего региона поспешило развеять очередной миф в своей группе «Стопкоронавирус | Кировская область». По их словам, Минпросвещения РФ официально опровергло эту информацию. Никаких досрочных завершений учебного года не предстоит. Кировские школьники и их родители могут быть спокойны - на завтрашний день экзамены никто не назначит.

Напомним, что за распространение фейковой информации можно заработать вполне настоящий штраф. Для физических лиц размер суммы варьируется от 30 до 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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