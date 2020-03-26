2020-03-26T13:03:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчане распространяют очередной фейк на тему коронавируса

Теперь страшилкой стал штраф за гуляющих по улицам детей
Анастасия РОМАНОВА
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Очередной нелепый слух поспешило развеять правительство региона. Фото: vk.com/coronavirus43Очередной нелепый слух поспешило развеять правительство региона. Фото: vk.com/coronavirus43
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Кировчане никак не угомонятся, продолжая распространять пугающие фейки на фоне коронавируса. На этот раз поводом стало введение ограничений на территории региона по части школьников. Особо активные (жаль, что по деструктивной части) горожане моментально начали распространять новый фейк. Мол, если на улицах, в магазинах или автобусах, то их родители получат штраф.

В группе «Стопкоронавирус | Кировская область», которую ведет правительство региона, поспешили опровергнуть ложную информацию. Да, сейчас в школах досрочные каникулы, а после всех учеников переводят на дистанционное обучение, но это вовсе не означает, что детям запрещено выходить на улицу. И никаких штрафов.

В комментариях под постом, кстати, многие кировчане считают, что как раз-таки стоило бы ограничить свободу передвижений для детей. «Чтобы не растаскивали заразу». Но таких мер у нас пока не ввели. На данный момент правительство области ограничилось временной остановкой работы развлекательных заведений и продлением запрета на массовые мероприятия.

Напомним, что за распространение фейковой информации можно заработать вполне настоящий штраф. Для физических лиц размер суммы варьируется от 30 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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