2020-03-20T18:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчане, распространяющие фейковые новости о коронавирусе, могут дорого заплатить за это

Как минимум 30 тысяч они рискуют выложить в качестве штрафа
Анастасия РОМАНОВА
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Некоторые кировчане предпочитают развлекаться, нагоняя панику на других. Фото: vk.com/coronavirus43Некоторые кировчане предпочитают развлекаться, нагоняя панику на других. Фото: vk.com/coronavirus43
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Кировчане, отправленные на карантин и удаленную работу, развлекаются как могут. В число их развлечений почему-то входит распространение ложной информации. Видимо, чтобы не скучно было пугаться в одиночку.

В соцсетях жители города намеренно рассылают пугалки для обывателей, прося передать их дальше. То девушка с диагнозом «коронавирус» умерла в больнице, то по домам ходят злоумышленники под видом дезинфекторов… Теперь придумали новую страшилку - мол, границы города закрывают. Никого не впущать, никого не выпущать!

Слухи сеют панику, а ее у нас и без того много: чего стоит только та часть населения, что ринулась опустошать прилавки продуктовых магазинов. Правительство региона в своей группе «Стопкоронавирус | Кировская область» поспешило опровергнуть очередную нелепую страшилку. Город не собирались и не собираются закрывать.

На секунду напомним, что за распространение фейковой информации можно заработать вполне настоящий штраф. Для физических лиц размер суммы варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. Так что лучше хорошенько подумать, стоит ли это вашего веселья?

ИСТОЧНИК KP.RU

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