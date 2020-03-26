2020-03-26T18:42:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Проверка слуха: в Кировской области опровергли очередной фейк на тему коронавируса

Вирусное сообщение с ложной информацией распространяется по всем регионам
Анастасия РОМАНОВА
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Оболганный хирург уже записал опровержение очередной страшилки. Фото: скриншот видео vk.com/coronavirus43Оболганный хирург уже записал опровержение очередной страшилки. Фото: скриншот видео vk.com/coronavirus43
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Сидящие на карантине люди никак не умерят свой пыл. Не успели мы написать о опровергнутом фейке про штрафы за гуляющих на улицах детей, как немедленно вылез новый. На сей раз - уже менее локальный.

По сообщению группы «Стопкоронавирус | Кировская область», которую ведет правительство региона, по всей стране распространяется ложная информация от, якобы, сочинского хирурга. Гласит очередной фейк о том, что в случае ухудшения состояния тяжело больных не будут лечить, уделяя внимание лишь случаям средней тяжести.

Правительство области поспешило развеять сомнения среди кировчан: это неправда. А сам оболганный хирург, от чьего имени распространяли сообщение, уже записал опровержение.

Напоминаем, что не стоит принимать на веру все, что вам говорят. И в особенности тому, что пишут в интернете. А за распространение ложной информации шутникам может грозить вполне настоящий штраф - от 30 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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