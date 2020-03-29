Бог поможет: верующие кировчане продолжают собираться в церкви даже во время карантина

29 Март 2020 2020-03-29T12:29:40+03:00

Напоминаем, что сейчас не самое лучшее время для собраний в закрытых помещениях. Фото: vk.com/kirovonline

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В Кировской области официально объявлен карантин, однако отдельной категории населения все нипочем. Несмотря на запрет на массовые собрания и просьбу оставаться дома на время карантина, кировчане продолжают выходить на улицы и собираться в помещениях. На сей раз под удар попали церкви.

Полный негодования пост появился в группе «Киров online». Один из кировчан сфотографировал прихожан, выходящих из храма во имя Святого великомученика и целителя Пантелеимона. И высказался справедливо, но весьма нелестно.

- На службу приходят в основном старики, которые в зоне риска, - заявляет автор поста. - Какая тут первая необходимость ходить в такие заведения, толпиться, трогать грязные вещи. Верующие, угомонитесь на время карантина, от вас может быть вред.

Что характерно, его можно понять, да и назвать неправым нельзя. А вот в комментариях мнения разделились. Одни назвали пост «оскорблением чувств» и призвали не мешать верующим ходить в церковь. Другие поддержали автора, причем в очень нелестных выражениях.

На всякий случай напоминаем, что сейчас действительно не самое лучшее время для собраний в закрытых помещениях, особенно во время объявленного карантина. Как говорится, «на бога надейся, а сам не плошай». Поэтому убедительно просим кировчан «не плошать» и позаботиться о себе самостоятельно, пересидев эту неделю дома. Только не забывайте проветривать помещения и соблюдать меры профилактики.

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